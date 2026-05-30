µð¿Í¤Î±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£³£°Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ë¡Ö£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£³ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹¥ÁöÎÝ¤ò¸«¤»¤¿¡£?£Ç¤ÎðêÂÌÅ·?¤¬ËÜÎÎÈ¯´ø¤À¡£½é²ó¤Ë°ì»à¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á°ìÎÝ¤Ø¡£Â³¤¯¾¾ËÜ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤«¤éÆóÅð¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¾¾ËÜ¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤ÇËÜÎÝ¤òÆ§¤ó¤À¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£³²ó¤Ë¤ÏÍ·¥´¥í¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÆóÅð¡õ»°Åð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ»î¹ç½øÈ×¤Ç°ìµ¤¤Ë£³ÅðÎÝ¡£Å¨ÃÏ¤«¤é¤Ï