◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人の泉口友汰内野手が９回に適時打を放って追加点を挙げた。４月１０日のヤクルト戦以来となる適時打に泉口は「うれしいです」と笑みをこぼしながらも「全然打ててないので。頑張ります」と短い言葉に力を込めた。泉口は「１番・遊撃」で先発出場。４―２の９回。２死三塁から日本ハムの３番手・菊地のカットボールを捉えて右前適時打を