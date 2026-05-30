【モデルプレス＝2026/05/30】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが5月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。土鍋で炊いたご飯を披露した。【写真】コットンきょんの29歳妻「ふっくら炊けてて完璧」土鍋で炊いたとうもろこしご飯◆まつきりな、土鍋で炊いたとうもろこしご飯披露まつきは「とうもろこし たくさんもらってきてくれたから 土鍋で炊いた」とつづり、動画を公開。「あま〜い」と文字を添え