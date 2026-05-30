【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の秋野暢子が5月30日、自身のInstagramを更新。前日の夕食をアレンジした朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「アレンジ上手」ご飯サンドに味噌汁…彩り豊かな朝食披露◆秋野暢子「昨日の鶏飯でご飯サンド」朝食公開秋野は「今朝は昨日の鶏飯でご飯サンド」とつづり、前日の鶏むね肉としめじの炊き込みご飯を活用し、海苔の上にご飯、玉子焼き、シソを重ねた“ご飯サンド”を紹介。ワカメと