鹿児島市で29日、71歳の女性が自宅を出たまま行方が分からなくなっていましたが、30日午後、無事発見されました。 鹿児島中央警察署によりますと無事発見されたのは鹿児島市吉野3丁目の70代の女性です。 女性は29日午後4時半頃、自宅から徒歩で外出したまま、行方が分からなくなっていて、警察が捜索にあたり、情報提供を呼び掛けていました。 その後、30日午後5時半ごろ自宅から直線距離でおよそ3キロ離れた場所で無事発見