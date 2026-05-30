【モデルプレス＝2026/05/30】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が5月29日、自身のInstagramを更新。MV撮影時の衣装ショットを公開した。【写真】25歳K-POP美女「二度見するスタイル」美ボディ際立つカラータイツコーデ◆ジゼル、美ボディ際立つカラータイツコーデ披露ジゼルはレモンの絵文字を添えて、グループの2ndアルバム『LEMONADE』のリード曲「LEMONADE」のMV撮影時のオフショットを複数公開。赤