【モデルプレス＝2026/05/30】歌手でタレントの中川翔子が5月30日、自身のInstagramを更新。双子が生後8か月を迎えたことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】41歳双子出産タレント「むちむちの手足が可愛すぎる」ダブル抱っこで生後8か月を報告◆中川翔子、ダブル抱っこで生後8か月報告中川は「双子、今日で8か月！はやい！夢のようにはやく過ぎていく日々」と双子が生後8か月を迎えたことを報告し、複数の写真を投稿。「重い！