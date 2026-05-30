フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、30日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。「月な気がする」という仲の良いタレントを明かした。この日のゲスト、タレントのクリス松村が田中のことを「小さな太陽。チラッとかわいく、ひまわりと同じサイズの太陽って感じ」と例えた。田中も「今年は、ひまわりみたいな太陽っていうテーマに生きようと思う」と喜ぶと、クリスは「それでいいの