別府アルゲリッチ音楽祭で総監督を務める世界的ピアニストのマルタ・アルゲリッチさんが29日夜、大分市で演奏を披露しました。 2026年で26回目となる別府アルゲリッチ音楽祭。 29日夜は、大分市でオーケストラ・コンサートがあり、総監督で世界的ピアニストのマルタ・アルゲリッチさんが登場しました。 今回は世界で活躍した小澤征爾さんがかつて総監督を務めた水戸室内管弦楽団と共演。 小澤さんが生前好んだと