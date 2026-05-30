竹田市で撮影が行われた映画が完成し30日、主演の柄本佑さんなどが市長を表敬訪問しました。 竹田市役所を訪れたのは、俳優の柄本佑さんと監督の坂西未郁さんです。 映画「メモリィズ」は、主演の柄本さんが演じる男性が義理の父の写真館を手伝いながら東京にいる妻と娘とスマホで撮った映像を交わしていくというストーリーです。 2025年2月下旬から3週間にわたり竹田市の城下町や久住高原などでロケが行われ、