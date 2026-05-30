◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦神戸5―0鹿島（2026年5月30日ノエスタ）神戸がクラブ史上5つ目のタイトルに王手をかけた。東地区1位・鹿島をホームで5発粉砕。成長株のFW小松蓮はPKを左上に決めて4点目を奪った。「PKになった瞬間にキッカーをどうするのか見ていましたが、大迫選手が“蹴れ”と言ってくれました」今季からPKキッカーに指名されているMF扇原貴宏が現在、負傷中。昨季まで