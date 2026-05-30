日米通算170勝の松坂大輔氏（45）が、西武時代の後輩・中島宏之氏（43）をゲストに自身のYouTube「松坂大輔officialYouTube」を更新。メジャーでの活躍が見たいNPB選手の名前をそれぞれ挙げた。中島氏が挙げたのは日本ハムの万波中正外野手（26）。「若いときから見て思っていた。肩がめちゃくちゃ強い。サイズもでかい。若いときからあのサイズ感で脂が乗ってきたらすごいんじゃないかな」と理由を説明した。松坂氏は