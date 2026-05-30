【ヨハネスブルク＝高木文一】ＡＦＰ通信によると、エボラ出血熱の感染が疑われる米国人を隔離する施設を米国がケニアに設置する計画について、ケニアの裁判所は２９日、人権団体からの訴えを受けて計画の一時停止を命じた。米政府は２８日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国などでのエボラ出血熱の流行を受け、感染の疑いがある米国人をケニアに移送して隔離する施設を２９日から運用すると発表した。ケニアの人権団体は、計