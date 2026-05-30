フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが28日、自身のインスタグラム(@yufudayo)で子どもとの写真を公開した。先月に第1子長女を出産した由布さんは「あっというまに過ぎていった新生児期間 お家で過ごした1ヶ月がもう懐かしい」と綴り、パジャマ姿で子どもを抱いた“幸せショット”などを投稿。さらにこう振り返っている。「毎日寝不足だったけど、お友達が会いにきてくれたり、好きなもの