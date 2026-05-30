ツエーゲン金沢は30日、契約期間満了に伴い、DF長峰祐斗(26)と来季の契約を更新しないことを発表した。埼玉県出身の長峰は、拓殖大時代の2021年8月から特別指定選手として金沢でプレーし、翌年2022年から正式加入。今季はJ2・J3百年構想リーグWEST-Aで11試合に出場していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF長峰祐斗(ながみね・ゆうと)■生年月日2000年3月28日(26歳)■出身地埼玉県■身長/体重175cm/67kg■経歴