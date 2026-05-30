―量販店・メーカー双方を含めた業界全体の注目度上昇、成長期待内包する企業を追え― かつて世界を席巻した「日の丸家電」も今は昔、現在では中国や韓国メーカーの後塵を拝している――こうした言説が日本経済のバブル崩壊とその後の長期低迷のナラティブのなかで象徴的に引き合いに出されることがよくある。身近なモノが海外製に置き換わっていく様は確かに感覚として国力の低