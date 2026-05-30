５月30日放送の満天☆青空レストランにて、白寿真鯛0を使った「鯛めし白寿」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★鯛めし白寿鯛１尾2ｋｇ前後（５人前）（熟成期間３日〜１０日） 鯛めし（１人前）真鯛の柵 １２０ｇ白ご飯２００ｇ白ごま 少々小ねぎ 少々刻みのり 少々海苔 少々