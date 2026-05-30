５月30日放送の満天☆青空レストランにて、白寿真鯛0を使った「白寿真鯛0の麻婆豆腐」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★白寿真鯛0の麻婆豆腐 【材料4人前】白寿真鯛200ｇ木綿豆腐200ｇ玉ねぎ100ｇにんにく 10ｇしょうが