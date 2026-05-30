演歌歌手の伍代夏子（64）が、30日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、夫で歌手・俳優の杉良太郎との福祉活動について語った。杉は伍代と結婚するはるか前、10代のころからボランティア活動を始めた。中でもベトナムの子供たちへの支援は有名で、里子は現在、“のべ245人”いるという。伍代は里子の数について、「最初は6人だった」と明かした。「最初、杉さんが日本語学校を建てたりしていたんです