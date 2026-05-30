ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は29日に予選最終日が行われた。上野真之介（38＝佐賀）が冷静な走りで優勝戦に駒を進めた。準優勝戦11Rは3コースカドに引いた瓜生正義が攻め、4コースの菊地孝平が捲り差しに構える展開を5コースから差して勝利。「一瞬、菊地さんの上に行こうとしたけど、落ち着いていた」とレースを振り返った。「（部品交換で）伸びも良くなったし、（峰）竜太さんに教えてもら