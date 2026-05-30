中国武術のひとつ「少林拳」発祥の地とされる少林寺の元住職に対し、中国の裁判所は29日、横領などの罪で懲役24年の判決を言い渡しました。中国国営の新華社通信によりますと、中国の裁判所は29日、中部・河南省にある少林寺の釈永信元住職に対し、横領や収賄などの罪で懲役24年と罰金約8000万円の支払いを言い渡しました。判決によりますと、釈元住職は少林寺のトップという職務上の立場を利用し、2003年から2025年までの間に寺