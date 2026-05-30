5月29日より公開中の『KEEPER／キーパー』は、一見すると“山小屋ホラー”として始まりながら、やがて現実と悪夢の境界が崩れ去る予測不能の恐怖へと観客を誘う。【動画】パーキンス監督が語る唯一無二の恐ろしさとは？物語の主人公は、恋人からロマンチックな週末旅行に誘われた女性。しかし、滞在先で不可解な出来事が次々と発生し、彼女は理解不能な悪夢のような状況へと巻き込まれていく。説明的な描写を極力排除した映像