異例の会談を行った米軍のドノバン司令官（中央）とキューバ軍のソトロンゴ将軍（左から2人目）/US Southern Command（CNN）米南方軍の司令官は29日、キューバ南東部にある米軍施設グアンタナモ湾海軍基地の境界区域で、キューバ軍の高官らと異例の会談を行った。南方軍によるとフランシス・ドノバン司令官は、キューバ陸軍のロベルト・レグラ・ソトロンゴ将軍およびその他のキューバ軍高官らと会談し、「運用上の安全保障問題につ