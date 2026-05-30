5月の最後の週末も、季節はずれの暑さが続いています。関東から西日本にかけて、180を超える観測地点で30度以上の真夏日となりました。各地の表情です。30日も最高気温が30度を超え、2日連続で真夏日となったさいたま市。子どもたちが水の中でチャレンジしていたのは、ニジマスのつかみ取りです。捕まえた、と思っても、逃げられてしまうことも。参加した人たちは「ちょっと難しかった。ヌメヌメしてるのでツルツルって」「すごく