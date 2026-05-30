２９日放送のフジテレビ系「タイムレスマン」（金曜・午後９時５８分）に、３１日に嵐としての活動を終了する大先輩・相葉雅紀（４３）がスペシャルゲストとして出演。オーディションから加入した最年少の篠塚大輝（２３）にアドバイスを送る場面があった。ｔｉｍｅｌｅｓｚとゲストが１対１のトークを繰り広げる「ツーショットサシトーク」の企画が行われ、メンバーが事前に考えた「相葉先輩と話してみたいテーマ」から相葉が