メ～テレ（名古屋テレビ） 魚が泳ぐきれいな川を取り戻そうと、三重県いなべ市でアマゴの放流が行われました。 この放流会は、長年に渡る砂利の採取などで悪化したいなべ市の山間を流れる「小原一色川」の環境を改善しようと、植物の栄養剤を製造する四日市市が本社の「フローラ」と地元の自治会が共同で行っています。 放流会は今年で18回目で、地元の子どもたちがアマゴの稚魚およそ1万8千匹を放流しまし