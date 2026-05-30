30代女性知人Aから聞いた話です。職場の新入社員が、毎日母親の手作り弁当を持参していました。それを見たベテランの職員は「いい歳してマザコン」と陰口三昧。しかし翌年、ベテラン職員の息子が就職した途端に状況が一変！ 新入社員が放った見事なカウンターパンチとは……？ 新人の手作り弁当を嘲笑うベテラン職員 ある年、職場に配属された新入社員の男性B太は、毎日お母様の手作り弁当を持参していました。栄養管