◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）日本ハムは３０日、終盤の追い上げも及ばず巨人戦（エスコン）に敗れ、２連敗。借金２となり、そろって白星を挙げた上位勢との差が広がった。「６番・三塁」でスタメン出場の郡司裕也捕手（２８）は、８回に巨人のセットアッパー・大勢から左越え４号ソロ。出場した直近３試合は無安打が続くなど、波に乗れない状態が続いているが、会心の交