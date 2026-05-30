俳優のデニス・クエイドが、元妻キンバリー・バッフィントンへの養育費支払いを停止するよう裁判所に申し立てた。「僕のワンダフル・ライフ」などで知られるクエイドは、これまで月1万3750ドル(約200万円)を支払ってきたが、18歳の双子トーマスとゾーイが高校を卒業することを理由に終了を求めている。 【写真】2人の間の息子は俳優にデニス・クエイドのかつての女優妻 ピープル誌が入手した提出