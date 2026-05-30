音楽グループ「globe」のメンバーで、タレントのマーク・パンサー(56)が29日、自身のX(旧ツイッター)を更新。globeのパロディーユニット「軟式globe」で知られるタレントのパーク・マンサー(48)に、偶然出会ったことを報告した。 【写真】ドッキリ大成功！歯科医院で満面の笑みのマーク・パンサー&パーク・マンサー マークは「院長が急