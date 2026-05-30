ヘルタ・ベルリンがロート・ヴァイス・エッセンMF水多海斗に注目ドイツ2部リーグのヘルタ・ベルリンが、新たな日本人選手の補強に乗り出しているようだ。かつて元日本代表FW奥寺康彦氏、元日本代表MF細貝萌氏、元日本代表MF原口元気の3選手も在籍したヘルタ・ベルリンは、現在はドイツ3部のロート・ヴァイス・エッセンに所属する日本人MF水多海斗を獲得リストに加えたと、ドイツメディア「LIGA ZWEI」が報じている。記事によれ