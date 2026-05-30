フジテレビ「ＭＵＳＩＣＦＡＩＲ」が３０日、放送され、さだまさし、スキマスイッチ、なにわ男子が出演。ＭＣの女優・仲間由紀恵ら出演者が一斉に「ええっ？！」と驚く場面があった。「うらやましい！と思う人」をテーマにトーク中、なにわ男子・高橋恭平が「クセ毛の人がうらやましいですね。（髪を）セットとかする時に、やりやすいなと思って見てまして。直毛やと動きがつけづらいんですよ」と直毛すぎるゆえの悩みを明か