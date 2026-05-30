◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦神戸5―0鹿島（2026年5月30日ノエスタ）神戸がクラブ史上5つ目のタイトルに王手をかけた。東地区1位・鹿島をホームで5発粉砕。圧勝の流れをもたらしたのは“12人目の選手”だった。「僕は気づいていなかったので、そのまま（普通に）始めようとしたら物凄い速いタイミングで（ボールボーイが）ボールを出してくれた。“中がフリーなのかな？”と思って見たら