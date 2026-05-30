テレビ朝日系「徹子の部屋」が２８日に放送され、黒柳徹子がＭＣを務めた。この日は、女優の三田佳子がゲスト出演。三田は１８歳でのデビュー当時を振り返り「私の徹子さんに関わる一番の思い出なんですけど。まだ学生だったような気がする…。縁があって、こういう芸能の世界に誘われて。ぼんやりと独りぼっちでＮＨＫのセットの片隅にいたら、大先輩の徹子さんが、ツカ、ツカって寄って来て。（三田が）独りぼっちでいたから