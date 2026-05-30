落語家桂南光（74）が32年ぶりに上方落語協会に復帰したことが分かった。30日、関係者への取材で分かった。上方落語協会の会員に加わったのは南光と弟子の桂南天（58）、孫弟子の桂天吾（29）。28日の総会、理事会で承認された。南天と天吾の今後の活動を鑑み、南光が決断したという。南光の師匠、桂枝雀さん（故人）は94年、上方落語協会の運営を巡り、一門で協会を脱退。ざこば一門も追随した。24年6月に亡くなった桂ざこばさん