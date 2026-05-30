農業の大切さをPRしようときょう南陽市でオリンピアンなどのアスリートたちが子どもたちと一緒に田植え体験や田んぼでの運動会に参加しました。 【写真を見る】食の大切さPR 元五輪選手らが田植え泥だらけで運動会も このイベントはフェンシングで北京オリンピックなどに出場した南陽市出身の池田めぐみさんが中心となり、農業の大切さや楽しさをPRしようと去年から行われているものです。 きょうは、バンクー