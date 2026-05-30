高校生の競技かるたの全国大会「かるた甲子園」を目指す県大会の団体戦がきょう東根市で行われ、出場校が熱戦を繰り広げました。 【写真を見る】かるた甲子園をかけ高校生が熱戦酒田東が創部一年目で初優勝 競技かるたは小倉百人一首の中からランダムに選ばれた50枚を25枚に分け合い、先に自陣の札を無くした方が勝ちとなる競技です。 団体戦は5人が横並びで一斉に試合を行い、先に3勝したほうが勝者となります。東桜学館