2026年6月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）一段上に立つ俯瞰と分析・全体運カチンときやすい1ヶ月。世の中の不条理、身勝手な人の言動への怒り、何度言っても直らない家族への不満、仕事のストレスを感じやすくなっているでしょう。グッと耐えてガマンがおうし座さんの基本スタイルですが、結果、