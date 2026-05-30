これまでの金沢の街づくりと課題を話し合うフォーラムが30日、開かれ、若手経済人や学識者らが、金沢らしさとは何かを話し合いました。「趣都フォーラム2026」は、金沢の文化を軸にまちづくりを行う非営利団体の「趣都金澤」が広く議論の場を設けて毎年開いています。今年は、「この10年の金沢とこれから」をテーマに、金沢市の元副市長・森源二さんなど、金沢市のまちづくりに携わる6人がパネリストとなり、金沢市の現状や目指す