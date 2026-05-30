元プロテニス選手でスポーツキャスターとしても活躍する、松岡修造さんが30日、震災復興の進む、石川県七尾市を訪れ、子供たちに熱血指導を行いました。松岡修造さんは、9月開催の「能登和倉国際女子オープンテニス」を前に、主催する元プロテニス選手の佐藤直子さんの呼びかけで、石川県七尾市を訪れました。会場には小学生から大人までおよそ160人が集まり、プロテニス選手ら8人がスマッシュやサーブなどのコツを指導しました。