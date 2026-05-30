石川県金沢市・駅西の遊休地を活用した体験型の複合施設「Mitz金沢」が30日、グランドオープンし、にぎわいをみせました。金沢駅から徒歩4分の金沢市広岡にオープンしたのは「Mitz金沢」です。トレーラーハウスを活用した飲食店。芝生広場のアトラクション。キャンピングカーのレンタル。この3つを兼ね備えた複合施設です。都市開発の過程でうまれる遊休地を活用した新たな交流の拠点で、初日から多くの人が訪れ、にぎわいました。