人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月31日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）不調日。部屋の掃除をして、ほこりと一緒に悪運を手放そう。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）つまずきの暗示あり。結論を急がず、着実にやっていくこと。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）秘密は絶対厳守。他