アイドルグループ・SKE48の伊藤実希さんは5月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。ロードバイクショットを披露しました。【写真】伊藤実希のロードバイクショット「ようこそ、ロードの世界へ」伊藤さんは「ロードバイク最高!!」とつづり、1枚の写真を投稿。ロードバイクを片手で支え、海をバックに片手を上げた爽やかなソロショットです。白いヘルメットにネイビーとブラックのサイクルウエアという本格的なスタイルとなっています