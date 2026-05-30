伏見工業高校ラグビー部監督として、チームを日本一に導き、テレビドラマ『スクール☆ウォーズ』のモデルにもなった山口良治さんが亡くなったことを受け、ドラマで主演した俳優の山下真司さん（74）が、追悼コメントを発表しました。山下さんは、所属事務所を通じて「人一倍熱い涙を流された山口先生。愛と感動に満ちた素晴らしい人生でしたね。あなたがいなければ当然『スクール☆ウォーズ』もこの世に生まれる事はありませんでし