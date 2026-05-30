ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は30日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、優勝戦進出の6人がでそろった。丸野一樹（34＝滋賀）は12Rでインからコンマ05のトップスタートを決めて押し切り勝ち。準優勝戦10R、11Rでインが敗れている中、唯一の逃げ切りを決めてSG優勝戦のポールポジションを初めて手に入れた。「全部の足が高水準でバランスがしっかり取れている。ペラを少し叩いたくらいでほぼ微調整。