日中関係改善の兆しが見えない中、日本のアウトドアやスポーツに興味を持ってもらおうと、北京の日本大使館でイベントが開かれました。記者「北京の日本大使館ですが、日本メーカーのテントやタープが展示されています」きょう開かれたイベントでは日本のメーカーが調理器具などのアウトドアグッズを紹介したほか、各自治体が日本のアウトドア観光をPRしました。参加した80人の北京市民らは、テントで過ごしたり、おにぎり作りを体