ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は30日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、優勝戦進出の6人が出そろった。新田雄史（41＝三重）が5日間未勝利のままSG優勝戦に進出。もちろん自身初の珍事である。「レアケースですね。1着になりづらい仕上がり。でも最初に比べればだいぶ良くなっている。前検日は全部5、6着だなと思うくらい悪かった。昨年（10月の）ダービー（津、優勝戦6着）よりはマシです」浜名