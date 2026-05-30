４番が気を吐いた。広島の坂倉将吾捕手（２８）が３０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で２打席連続適時打を放ち、チーム全２打点を叩き出した。しかし、チームは２―４で逆転負け。交流戦は球団初の開幕５連敗となった。前夜は大関の前にわずか１安打で完封負け。この日は新井貴浩監督（４９）が打線を組み替え、名原を１番、小園を２番に据えるなどテコ入れして臨んだ。その中で４番に座った坂倉が結果を残した。初回