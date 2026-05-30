ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は３０日、準優勝戦が行われた。定松勇樹（２５＝佐賀）は準優１０Ｒ、４カドからブイ際を鋭く差してバック先頭争いに加わると、２Ｍを先取って決着。そのまま１着でゴールし、優出一番乗りを決めた。「伸びを意識してペラは大幅に叩き変えて上積みできた。ピット離れも回った後も良かったし、全体的に素晴らしい足をしている」と舟足も完調域に達した。２０２