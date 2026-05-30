ボートレースの２０２６年ＣＭシリーズに出演している細田佳央太（２４）が３０日、ボートレース浜名湖でトークショーを行った。この日はＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」５日目。１０Ｒから１２Ｒでは準優勝戦が行われた。初めてボートレース場を訪れたという細田は「すごいきれいですよね。ボートレースに来やすい環境をつくっていると感じました」と女性や子供も楽しめる施設を絶賛した。ＣＭでは訓練生のカナタ